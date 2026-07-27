Вучич: Ако загубя изборите, ще се смея от ареста, затвора и гроба

Сръбският президент Александър Вучич заяви в неделя, че няма да избяга от страната, ако Сръбската прогресивна партия (СПС) загуби изборите, предаде хърватската медия "Индекс". В гостуване в предаването на проправителствената телевизия „Първа“, Вучич заяви, че президентските избори най-вероятно ще се проведат през януари 2027 г., ако парламентарните избори се проведат през октомври. Той заяви пред телевизия „Първа“, че „не се страхува от нищо, освен от Бог, от съда на историята и от съда на своя народ“.

„Възможно е да загубим изборите, но все пак ще преброим гласовете. Когато спечелят изборите, ще ги поздравя и същата вечер ще кажа, че на власт са дошли най-лошите възможни хора. Ще им се смея в лицето през цялото време, от ареста, от затвора и от гроба, предизвикателно и гордо“, каза Вучич.

Партията на Вучич подмладява листите

„Ако гражданите искат да гласуват за младостта и бъдещето - ще могат да гласуват за СНС. Ще бъдем несравнимо по-млада листа от тяхната, а аз ще бъда сред по-възрастните“, заяви Вучич, подчертавайки, че „ще се гордее, че е в тази листа“ и че „за него няма значение дали ще го сложат на 250-то, 72-ро, първо, трето, пето място“.

Намеквайки за международната подкрепа, която студентското движение е спечелило чрез месеци на акции и протести, Вучич твърди, че Европа и Съединените американски щати „възнаграждават хората в Сърбия, които биха потъпкали законовия ред, убивали хора, арестували хора незаконно“, и че неговите политически опоненти всъщност „не предлагат нищо на гражданите освен омраза и разделение“. ОЩЕ: Мъж размаха нож на Вучич във Facebook: Изведоха го бос и с белезници (ВИДЕА)