Застрашена ли е Земята от унищожение от свръхмасивна черна дупка

Има ли вероятност Земята да бъде погъмната от свръхмасивна черна дупка. Черната дупка, противно на общоприетото схващане, се проявява гравитационно само в малки граници и засяга само много малка област около себе си, отбеляза ръководителят на лабораторията по експериментална астрофизика в Института за космически изследвания на Руската академия на науките Сергей Сазонов

Свръхмасивна черна дупка в галактиката няма да засмуче Земята

Земята не е застрашена от унищожение от свръхмасивната черна дупка в ядрото на нашата галактика, тъй като тя привлича материя от малка област около себе си. Това съобщи пред ТАСС Сергей Сазонов.

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„Например, свръхмасивната черна дупка в ядрото на нашата галактика привлича материя само в радиус от около една светлинна година. В космически термини това изобщо не е далеч, тъй като нашата галактика е с диаметър десетки хиляди светлинни години. Следователно, ние изобщо не усещаме тази черна дупка, въпреки че сме на 25 000 светлинни години разстояние. И няма нужда да се притесняваме, че ще бъдем засмукани в нея“, казва Сазонов.

Според него, черната дупка, противно на общоприетото схващане, проявява гравитационни ефекти само в ограничен диапазон, влияейки само на много малка област около нея. Ако обаче поток от газ се насочи към черната дупка, той ще я улови, образувайки акреционен диск, и тогава можем да я видим като източник на мощна радиация.

„Ако нищо не падне върху черна дупка, няма да я видим. Например, свръхмасивната черна дупка в ядрото на нашата галактика, за която сега знаем много, събира малко материя около себе си. Очевидно тя вече е събрала всичко“, обяснява астрофизикът.

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Междувременно учени наблюдаваха сливането на шест галактики в една. По време на сливането им е образувана свръхмасивна черна дупка. Откритието им помога да се разбере по-добре как са се образували най-големите и масивни галактики.

То е направено с помощта на космическия телескоп Webb. Очаква се това сливане да доведе до образуването на една от най-големите галактики във Вселената, както и на огромна свръхмасивна черна дупка. Резултатите от изследването са публикувани в списанията The Open Journal of Astrophysics и Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Системата, която се състои от поне шест галактики, сливащи се в една масивна галактика, се намира на 12 милиарда светлинни години разстояние, което означава, че астрономите са я виждали такава, каквато е била, когато Вселената е била на 1,8 милиарда години.

Астрономите преди това са засекли радиация в тази област на космоса, за която предполагат, че идва от акреционния диск на гигантска черна дупка. Когато насочили телескопа Webb към тази област на космоса, учените открили нещо невероятно. Вместо очакваната единична галактика, те открили шест галактики, сливащи се в една масивна галактика. А в центъра на тази система активно расте свръхмасивна черна дупка, излъчваща струи радиация и материя.

Шестте галактики в процес на сливане, наречени TGSSJ1530+1049, вероятно ще се слеят в една огромна и ярка елиптична галактика. Такива галактики се намират в центъра на галактически купове. Следователно астрономите смятат, че са свидетели на началото на формирането на такъв куп.

„Вярваме, че наблюдаваме рядък случай, при който няколко масивни галактики все още съществуват отделно, но вече са в процес на формиране на една, много по-голяма галактика“, отбелязват учените.

Шестте галактики имат общ размер от около няколко десетки хиляди светлинни години. Това е по-малко от Млечния път, който е 100 000 светлинни години. И все пак тези галактики съдържат огромен брой звезди, еквивалентни на стотици милиарди маси на Слънцето.

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