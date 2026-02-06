Флотилията “Сумуд“ отново тръгва към Газа

Флотилията от пропалестински активисти, които миналата година се опитаха да достигнат Газа, ще отплава отново към обсадената територия следващия месец. Това съобщи един от членовете ѝ пред АФП, цитиран и от БГНЕС.

Глобалната флотилия “Сумуд“ заяви, че новата мисия, насрочена за 29 март, ще бъде “най-голямата координирана хуманитарна интервенция за Палестина в историята“ и ще мобилизира “хиляди хора от над 100 страни“.

“Ще отплаваме от Барселона, Тунис, Италия и много други пристанища, които все още не са обявени публично“, каза бразилският активист Тиаго Авила.

Групата съобщи, че същия ден ще тръгне и сухопътен конвой за Газа, без да уточнява откъде.

Активистите се опитаха да пробият израелската блокада, като през октомври миналата година доставиха помощ за Газа по море, преди да бъдат заловени от Израел, задържани и депортирани.

Израел контролира границите на Газа и проверява внимателно цялата помощ, която постъпва на територията.

Активистите описват действията си като “ненасилствен отговор на геноцида, обсадата, масовия глад и унищожаването на цивилния живот в Газа“.

