Франция разобличи дезинформационна операция срещу Макрон, свързана с Русия

06 февруари 2026, 15:25 часа 358 прочитания 0 коментара
Дезинформационна операция, свързана с руската мрежа "Буря-1516" и целяща да повлияе на общественото мнение, че френският президент Еманюел Макрон е замесен в случая "Епстийн", е била идентифицирана от френските власти. Държавната служба "Вижинум" (Viginum), отговаряща за борбата срещу чуждестранните намеси онлайн, е засякла в сряда дезинформационната операция. Извършителите са създали сайт, който копира идентичността на медията "Франс Соар", и са публикували статия, обвиняваща Макрон в участие в аферата "Епстийн", съобщи правителствен говорител. Той уточнява още, че фалшивата новина е била разпространена многократно в социалната мрежа Х.

"Франс Соар" отрече да е публикувал тази статия.

Правителственият представител допълва, че според "Вижинум" фалшивият сайт е действал по подобие на "Копи Коп", мрежа от сайтове с фалшиви новини, направлявана от бившия американски полицай Джон Марк Доуган, който живее в изгнание в Русия от 2016 г. Доуган поддържа една част от електронната инфраструктура на мрежата "Буря-1516".

В платформата Х видеоматериалът на фалшивия "Франс Соар" е бил разпространен първо от акаунта "LoetitiaH", често използван инструмент "за информационните операции" на "Буря-1516".

Елена Страхилова
