Украинските далекобойни дронове не дават нито миг спокойствие за Русия и най-вече за важните за руските военни и руската икономика и промишленост обекти. Два нови тежки въздушни удара по такива обекти белязаха тази нощ - и има кадри (видео и снимкови), които показват, че ударите са били успешни.

За пореден път заводът "Невиномиск Азот" е ударен от Украйна - той се намира в Ставрополския край, като това е поне шестата въздушна атака срещу предприятието от старта на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Reuters вече съобщи преди време, че два завода на EuroChem (Невинномиският азот и Новомосковският азот) са доставили най-малко 38 000 тона оцетна киселина и близо 5000 тона азотна киселина до завода "Свердлов" в Дзержинск, област Нижни Новгород, от 2022 до 2024 г. Тези вещества се използват за производството на окиселин (HMX) и гектоген (RDX), които от своя страна се използват за производство на артилерийски снаряди.

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува анализ на видеокадри, показващи пожара. Видеокадрите са заснети на около 2-2,5 километра от мястото на пожара. Според информация на ASTRA, предприятието е атакувано с най-малко 13 дрона - взривени са помещенията на един от цеховете му. Покривът на столовата и противодроновите защитни съоръжения на завода също са понесли щети. 800 служители на химическия завод са изчакали атаката в бомбоубежище - не е извършена евакуация. След това работата е била преустановена. Само че губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров не признава нищо такова и твърди в официалния си канал в Телеграм, че нямало щети и пострадали хора.

Междувременно, пожар има и в град Набережние Челни (между 19 ноември 1982 година и 6 януари 1988 година е известен с името Брежнев) - намира се в североизточната част на Татарстан, на левия бряг на река Кама. Пожарът е станал в предприятието в OOO "Предприятие электрических сетей", като украинският мониторингов канал Exilenova+ твърди, че вероятно това не е свързано с нападението с дронове, за което се съобщава в Татарстан. Това е предприятието, което разпределя тока за този район. Главата на автономната република Рустам Минниханов за момента не е публикувал информация за станалото в канала си в Телеграм.

През изминалата нощ, от 20:00 часа на 15 май до малко след 6:00 часа на 16 май, в Москва са свалени 11 далекобойни дрона. Кметът на руската столица Сергей Собянин публикува няколко съобщения в официалния си канал в Телеграм, като в нито едно не казва да има щети. Общо над руска територия са свалени 138 далекобойни дрона тази нощ, съобщава руското военно министерство.

