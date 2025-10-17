Смъртта на основателя на Mango не е била злополука: Бутнал ли го е синът му от високо

Случаят с падането от височина на основателя на Mango, една от водещите модни компании в света, е прекласифициран от злополука в убийство, като за главен заподозрян в момента се разследва синът му. 71-годишният милиардер Исак Андич загина на 14 декември 2024 г. при падане в дере в планината Монсерат докато е правел пешеходен преход. Обратът в разследването настъпи след като в показанията на сина му, Джонатан Андич, са установени несъответствия. Джонатан е бил единственият придружаващ Исак по време на разходката в труднодостъпния район.

При падането си от 100 м височина милиардерът загина на място, а сигналът до 112 е подал синът му. Основателят на веригата магазини Mango загина при нелеп инцидент

Засега няма ясни доказателства, сочещи вината на Джонатан Андич, няма и други свидетели, цитира El Pais източници от каталунската полиция.

Семейство Андич публикува изявление, в което се казва, че ще сътрудничи на разследването и "се надява то да приключи бързо, за да може да се докаже невинността на Джонатан Андич".