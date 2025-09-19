Войната в Украйна:

19 септември 2025
Сняг през септември: На брега на Черно море натрупа 10 см (ВИДЕО)

10-сантиметрова снежна покривка натрупа по високите места на черноморски град още на 19 септември тази година, съобщават местните медии в Турция. Става въпрос за турския град Ризе в едноименния черноморски окръг, където истински зимни картини изобразяват излъчените кадри от местните планински плата - там сезонно пребивават пастири.

С понижаването на температурата на въздуха дъждът, който започна да вали в района вчера, постепенно премина в сняг през нощта, който покри с бяла пелена по-високите места в града, предаде държавната телевизия ТРТ Хабер.

Karadeniz'e kış erken geldi.

Rize'de yüksek kesimler beyaza büründü. pic.twitter.com/WBVUIgfsUF

— The Turkish Post (@turkishpostnet) September 19, 2025

Турският окръг Ризе е разположен в Североизточна Турция на брега на Черно море.

