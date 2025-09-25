Украйна се готви за нова офанзива. Тя има достатъчно хора (войници) - не се лъжете, че е другояче. Това заяви руският телевизионен водещ Владимир Соловьов. Той отдавна е под западни санкции, заради разпространение на лъжите и опорките на режима на руския диктатор Владимир Путин, които са съществена част от подпалването на войната в Украйна.

Russian propagandist Solovyov warns that Ukraine is preparing for a major offensive, claiming the West could supply all the equipment needed and that Ukraine has no shortage of manpower. He then pivots to suggest Russia should consider weapons the West believes it would never… pic.twitter.com/hLUDSAAiwo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 25, 2025

Интересен факт - Соловьов говори за украинска офанзива точно когато The Wall Street Journal публикува информация, че американският президент Доналд Тръмп е бил информиран и за планирана украинска офанзива, която ще изисква подкрепа от американското разузнаване. Украински профили в социалните мрежи коментират, че тази статия на американската медия всъщност помага на руснаците и че Тулси Габард, директорът на АНС, винаги подсказва на Кремъл за украинските намерения при нужда - Още: Тръмп козината си мени, нравът – не. Украйна унищожи 3 руски военни самолета (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предвид уж готвената украинска офанзива, Соловьов говори и как трябвало да се покаже "желязна воля" - Русия вече трябвало да бръкне в арсенала си и да ползва оръжия, които до този момент не е ползвала във войната с Украйна. По думите му, побеждавал "по-умният, по-бързият и по-безжалостният", а Русия нямала нужда от любовта на Запада. Не е много учудващо, че бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев се закани на САЩ да помнят, че Русия има оръжия, при които бомбоубежищата нямат смисъл. Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, отправи заканата заради думи на украинския президент по адрес на режима на Путин - Още: Зеленски заплаши: Чиновниците в Кремъл да се ориентират къде са им бомбоубежищата (ВИДЕО)

The Kiev drug addict said the Kremlin should know where a bomb shelter is so its occupants can hide when he uses long-range American weapons. What the freak needs to know is that Russia can use weapons a bomb shelter won't protect against. Americans should also keep this in mind. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 25, 2025