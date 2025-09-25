Войната в Украйна:

Соловьов алармира: Украйна се готви за офанзива. Медведев съска: Имаме оръжия, срещу които укритията не помагат (ВИДЕО)

25 септември 2025, 14:53 часа 354 прочитания 0 коментара
Украйна се готви за нова офанзива. Тя има достатъчно хора (войници) - не се лъжете, че е другояче. Това заяви руският телевизионен водещ Владимир Соловьов. Той отдавна е под западни санкции, заради разпространение на лъжите и опорките на режима на руския диктатор Владимир Путин, които са съществена част от подпалването на войната в Украйна.

Интересен факт - Соловьов говори за украинска офанзива точно когато The Wall Street Journal публикува информация, че американският президент Доналд Тръмп е бил информиран и за планирана украинска офанзива, която ще изисква подкрепа от американското разузнаване. Украински профили в социалните мрежи коментират, че тази статия на американската медия всъщност помага на руснаците и че Тулси Габард, директорът на АНС, винаги подсказва на Кремъл за украинските намерения при нужда - Още: Тръмп козината си мени, нравът – не. Украйна унищожи 3 руски военни самолета (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предвид уж готвената украинска офанзива, Соловьов говори и как трябвало да се покаже "желязна воля" - Русия вече трябвало да бръкне в арсенала си и да ползва оръжия, които до този момент не е ползвала във войната с Украйна. По думите му, побеждавал "по-умният, по-бързият и по-безжалостният", а Русия нямала нужда от любовта на Запада. Не е много учудващо, че бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев се закани на САЩ да помнят, че Русия има оръжия, при които бомбоубежищата нямат смисъл. Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, отправи заканата заради думи на украинския президент по адрес на режима на Путин - Още: Зеленски заплаши: Чиновниците в Кремъл да се ориентират къде са им бомбоубежищата (ВИДЕО)

