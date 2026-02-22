"Антикорупционно управление": МЕЧ каза за възможните и невъзможните коалиции след изборите

Служебното правителство на Андрей Гюров тръгва с тотален фалстарт. Да не натоварваме служебното правителство с прекалени очаквания, а големите очаквания в съдебната система трябва да бъдат към редовното правителство, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в предавването "Неделя" 150 БНР. Той е убеден, че МЕЧ ще бъде част от следващото Народно събрание. Още: Заради "Петрохан": МЕЧ искат оставката на Васил Терзиев (ВИДЕО)

МЕЧ не са затворили вратата си за Румен Радев. Формацията на Радостин Василев обаче отхвърли всякаква възможност за коалиция с ГЕРБ-СДС, ИТН или ПП-ДБ. МЕЧ биха участвали в антикорупционно реформаторско управление.

Василев посочи, че мълчанието на Румен Радев не носи позитиви за досегашния президент. „Той не може да направи повече от 100 мандата и ще трябва да търси партньори. Ако търси обединение срещу ГЕРБ и ДПС-Ново начало, може да говори с МЕЧ винаги и ще бъде очакван от хората“, прикани го Радостин Василев.

Лидерът на МЕЧ заяви още, че има нормални разговори и с новия председател на БСП – Крум Зарков. „Ако всичко около тях е наистина променено, тогава може да се разговаря“, уточни Радостин Василев.

