Лайфстайл:

Зеленски и Путин може да се срещнат в следващите три седмици

22 февруари 2026, 9:46 часа 195 прочитания 0 коментара
Зеленски и Путин може да се срещнат в следващите три седмици

Среща между руския диктатор Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски може да се състои в следващите три седмици, обяви пратеникът на САЩ Стив Уиткоф, който е част от американската делегация по време на тристранните преговори за мир. По думите му пред Fox News - самият Доналд Тръмп също може да се присъедини към срещата. Не се уточнява нито конкретна дата, нито място на предполагаемото събитие.

„Джаред Къшнър (зетят на Тръмп и също специален пратеник - бел. ред.) и аз сме оптимисти, че предложените от нас инициативи ще помогнат за сближаването на двете страни през следващите три седмици и може би дори ще доведат до среща на върха между Зеленски и президента Путин“, заяви Уиткоф.

Още: Зеленски: Тръмп е като Путин - САЩ казват, че ако искаме край на войната сега, трябва да се изтеглим от Донбас

Путин канеше Зеленски в Москва - той, разбира се, отказа

До момента Русия отбягва всякакви възможности за среща на върха между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Кремъл отчаяно се опитва да представи украинския лидер като нелегитимен президент, защото бил с изтекъл мандат. Според Конституцията на Украйна мандатът на държавния глава се замразява при военно положение, а такова е факт заради агресивната война на Путин, чието начало бе поставено преди 4 години.

Зеленски неведнъж е казвал, че Киев е готов да проведе избори и референдум за мирно споразумение, като е изтъквал, че Русия трябва да не обстрелва Украйна в период от поне 60 дни за тази цел.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Стив Уиткоф, Getty Images

Още: Зеленски: Болезнено е, че Тръмп се отнася с Путин по-добре, отколкото той заслужава (ВИДЕО)

Иначе Путин няколко пъти покани Зеленски в Москва, като заяви, че ако той иска среща, това ще стане само там. Украинският президент, разбира се, отказа да отиде в столицата на държавата агресор, която нападна страната му.

Самият Зеленски настоява за среща с Путин - според него само тя може да реши най-важния въпрос в преговорите, който остава без отговор, а именно за териториите, специално за Донбас.

Още: Зеленски разкри важен резултат за бъдещо примирие и обяви нов кръг преговори (ВИДЕО)

Русия, Украйна и САЩ проведоха два кръга тристранни преговори - в Абу Даби и Женева, като се очаква още този месец да има развитие по трета среща.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна Стив Уиткоф
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес