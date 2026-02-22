Зеленски и Путин може да се срещнат в следващите три седмици

Среща между руския диктатор Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски може да се състои в следващите три седмици, обяви пратеникът на САЩ Стив Уиткоф, който е част от американската делегация по време на тристранните преговори за мир. По думите му пред Fox News - самият Доналд Тръмп също може да се присъедини към срещата. Не се уточнява нито конкретна дата, нито място на предполагаемото събитие.

„Джаред Къшнър (зетят на Тръмп и също специален пратеник - бел. ред.) и аз сме оптимисти, че предложените от нас инициативи ще помогнат за сближаването на двете страни през следващите три седмици и може би дори ще доведат до среща на върха между Зеленски и президента Путин“, заяви Уиткоф.

Путин канеше Зеленски в Москва - той, разбира се, отказа

До момента Русия отбягва всякакви възможности за среща на върха между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Кремъл отчаяно се опитва да представи украинския лидер като нелегитимен президент, защото бил с изтекъл мандат. Според Конституцията на Украйна мандатът на държавния глава се замразява при военно положение, а такова е факт заради агресивната война на Путин, чието начало бе поставено преди 4 години.

Зеленски неведнъж е казвал, че Киев е готов да проведе избори и референдум за мирно споразумение, като е изтъквал, че Русия трябва да не обстрелва Украйна в период от поне 60 дни за тази цел.

Снимка: Стив Уиткоф, Getty Images

Иначе Путин няколко пъти покани Зеленски в Москва, като заяви, че ако той иска среща, това ще стане само там. Украинският президент, разбира се, отказа да отиде в столицата на държавата агресор, която нападна страната му.

Самият Зеленски настоява за среща с Путин - според него само тя може да реши най-важния въпрос в преговорите, който остава без отговор, а именно за териториите, специално за Донбас.

Русия, Украйна и САЩ проведоха два кръга тристранни преговори - в Абу Даби и Женева, като се очаква още този месец да има развитие по трета среща.