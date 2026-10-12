Спасиха над 240 нелегални мигранти край остров Крит

Повече от 240 мигранти без необходимите документи бяха спасени при четири отделни операции край остров Крит, съобщиха гръцките власти. При първата операция патрулен катер на бреговата охрана открил 77 мигранти на борда на два плавателни съда южно от Хриси – необитаем остров край Йерапетра, в югоизточната част на Крит. Мигрантите били спасени и откарани в пристанището на Йерапетра, съобщи “Катимерини“, цитиран от БГНЕС. При две последващи операции в същия район дронове на европейската агенция за гранична охрана Фронтекс засекли плавателни съдове с 52 и съответно 67 мигранти на борда. Катери на бреговата охрана прибрали пътниците и ги транспортирали до Йерапетра. Още: 30 мигранти, сред които и деца, откриха гръцките власти в Егейско море

При отделна операция южно от Гавдос, най-южния гръцки остров, дрон на Фронтекс засякъл плавателен съд с 45 мигранти. Катер на агенцията ги спасил и ги откарал до пристанището на Палеохора в югозападната част на Крит. Опасният маршрут през Средиземно море от източната част на Либия до Крит се превърна в един от най-натоварените миграционни коридори за хора, опитващи се да достигнат Европа, въпреки че броят на пристигащите по няколко други маршрута като цяло остава по-нисък. Още: Опит да влязат в България: Спряха нелегални мигранти край Одрин