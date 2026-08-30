30 мигранти, сред които и деца, откриха гръцките власти в Егейско море

Общо 30 мигранти, сред които четири деца, са открити на малка лодка край гръцкия остров Фармакониси в Егейско море, съобщиха гръцките власти, цитирани от електронното издание на вестник “Катимерини“ и БТА. В изявление на гръцката брегова охрана се казва, че 19 мъже, седем жени и четири деца са били открити от патрулен кораб източно от Фармакониси днес. По-късно те са били отведени към близкия остров Лерос. Смята се, че всички лица са тръгнали от турския бряг, след като са платили на контрабандисти на мигранти за транспортирането им до Гърция. Националността им не беше оповестена веднага, отбелязва изданието. Още: Европа като банкомат за диктатори: Как ЕС сам се постави в капана на мигрантския шантаж

Десетки хиляди нелегални мигранти от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка влизат в Гърция всяка година с надеждата да продължат към проспериращата вътрешна част на Европа в търсене на по-добър живот, пише още “Катимерини“.

Пристигащите от Турция са намалели рязко през последните години, което отразява по-доброто сътрудничество между бреговите охрани на двете страни. В същото време се наблюдава бързо увеличение на пристигащите от Северна Африка, които прекосяват Средиземно море с малки лодки от Източна Либия до южния гръцки остров Крит.

Повече от 23 000 души са пристигнали в Гърция досега тази година, като малко над половината от тях са пристигнали на Крит. Лерос е регистрирал малко под 100 пристигания, отбелязва още вестникът. Още: Рекорд: Стотици мигранти прекосиха Ламанша с една лодка