Спасиха възрастна двойка след обстрел в украинския град Никопол (ВИДЕО)

Кадрите от спасяването на възрастната двойка публикуваха от Националната полиция.

В резултат на руския обстрел на града има ранени цивилни. Органите на реда извадиха възрастна двойка изпод развалините на къщата и ги откараха в болница. Заедно със спасителите първо извадили 77-годишната жена, а в същото време друг служител на реда оказал медицинска помощ на 80-годишния мъж.

Те са откарани в болница и предадени на медиците, предава още медията. ОЩЕ: Украйна: Руска мина се взриви край един от реакторите на АЕЦ "Запорожие"

🙏🏼 Footage of the rescue of an elderly couple in Nikopol published by the National Police



As a result of the Russian shelling of the city, civilians were injured. Law enforcers pulled an elderly couple out from under the rubble of the house and took them to the hospital.