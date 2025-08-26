Специалните сили на Украйна се похвалиха с унищожаване на важни обекти за руската армия в Крим (ВИДЕО, СНИМКИ)

Специалните сили на Украйна потвърдиха, че са изпълнили мисия на окупирания полуостров Крим, като са унищожили ключови логистични обекти, снабдяващи руските военни части на анексираната територия. "Продължаваме да унищожаваме логистиката на окупаторите във временно окупирания Крим", обявиха специалните сили и добавиха, че в резултат на операциите им са "изведени от строя логистичните съоръжения, осигуряващи функционирането и бойното снабдяване на военните части на руската армия".

Какво удари Украйна в Крим?

Припомняме, че сутринта на 26 август имаше удари с дронове в Крим, които поразиха железопътна инфраструктура на полуострова. Те нанесоха щети на ключов логистичен център близо до Красногвардейско - в северната част на Крим.

Имаше експлозия и край жп гара в Джанкой, отново в северната част на полуострова. Възможно е там да е поразено петролно депо.

Удар бе нанесен и по подстанция, което допълнително усложни руските линии за снабдяване.

Според Министерството на отбраната на Руската федерация сутринта над територията на Крим са били свалени осем дрона.

Morning drone strikes hit railway infrastructure in occupied Crimea, damaging a key logistics hub near Krasnogvardeysky. A substation was also struck, further complicating Russian supply lines. pic.twitter.com/Qi7WyN6O7W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2025

