Александър Пушкин, Николай Гогол и Лев Толстой участват в пропаганда за наркотици и техни произведения вече са маркирани като такива, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Това се случва след като руските онлайн платформи започнаха да добавят предупреждения „18+“ относно употребата на наркотици към произведения на руските класици. Засегнатите заглавия включват: Пушкин — стихосбирка (1814–1836) с метафорично споменаване на „опиум“, Толстой — сборник с детски разкази, Гогол — „Носът“, „Вий“ и „Палтото“.

Платформите играят на сигурно съгласно нов закон, забраняващ пропагандата на наркотици — дори артистичните или инцидентните споменавания вече изискват предупреждения.

"И така, какво всъщност пушат хората, които добавят етикети „18+“ към детските разкази на Толстой?", пита беларуската агенция.

⚡️ Pushkin, Gogol and Tolstoy now flagged for “drug propaganda”



Russian online platforms have started adding 18+ warnings about drug use to works by classic authors.



Affected titles include:

• Pushkin — a poetry collection (1814–1836) with a metaphorical mention of “opium”.

Пушкин е нежелан в Одеса

Припомняме, че през 2025 г. се взе решение паметникът на Пушкин в Одеса да бъде премахнат заради неговата символика като част от руско-имперското културно наследство и ролята на руската култура като инструмент за влияние в Украйна, но тъй като властите не могат да го разрушат, той бе покрит. През 2022 г. в Украйна са демонтирани 145 паметника, свързани с Русия. От тях 28 са били издигнати в чест на смятания за основоположник на съвременната руска литература Александър Пушкин. ОЩЕ: Паметникът на Пушкин в Одеса е покрит с шперплат: Властите обаче не могат да го разрушат