Според Кремъл: Пушкин, Гогол и Толстой участват в "пропаганда за наркотици"

24 април 2026, 18:59 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Александър Пушкин, Николай Гогол и Лев Толстой участват в пропаганда за наркотици и техни произведения вече са маркирани като такива, съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Това се случва след като руските онлайн платформи започнаха да добавят предупреждения „18+“ относно употребата на наркотици към произведения на руските класици. Засегнатите заглавия включват: Пушкин — стихосбирка (1814–1836) с метафорично споменаване на „опиум“, Толстой — сборник с детски разкази, Гогол — „Носът“, „Вий“ и „Палтото“.

Платформите играят на сигурно съгласно нов закон, забраняващ пропагандата на наркотици — дори артистичните или инцидентните споменавания вече изискват предупреждения.

"И така, какво всъщност пушат хората, които добавят етикети „18+“ към детските разкази на Толстой?", пита беларуската агенция.

 

Пушкин е нежелан в Одеса

Припомняме, че през 2025 г. се взе решение паметникът на Пушкин в Одеса да бъде премахнат заради неговата символика като част от руско-имперското културно наследство и ролята на руската култура като инструмент за влияние в Украйна, но тъй като властите не могат да го разрушат, той бе покрит. През 2022 г. в Украйна са демонтирани 145 паметника, свързани с Русия. От тях 28 са били издигнати в чест на смятания за основоположник на съвременната руска литература Александър Пушкин. ОЩЕ: Паметникът на Пушкин в Одеса е покрит с шперплат: Властите обаче не могат да го разрушат

Деница Китанова Отговорен редактор
Наркотици Кремъл пропаганда Николай Василиевич Гогол Лев Толстой Александър Пушкин руска литература
