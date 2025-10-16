Войната в Украйна:

Срещу дронове: Гърция подобрява “Щитът на Ахил“

16 октомври 2025, 09:27 часа 162 прочитания 0 коментара
Гърция се подготвя за новата ера на войната с дронове, работейки едновременно на европейско и национално ниво – с проекта на Европейския съюз за изграждане на „стена от дронове“ и със задълбочено сътрудничество с Израел за модернизация на собствената си противовъздушна отбрана.

Решението на Европейската комисия за създаване на общоевропейска защита по външните граници на ЕС до 2027 г. беше приветствано в Атина, но с едно важно условие: Турция да не бъде включвана. Гърция, Франция и Кипър се противопоставят на участието ѝ, въпреки натиска на Германия, Италия и Испания.

„Не можем да продължаваме да сваляме евтини дронове със скъпи ракети“, предупреди заместник-главнокомандващият на силите на НАТО в Европа адмирал Кийт Блаунт – изказване, което добре обобщава новата стратегическа реалност за целия алианс.

В отговор Атина започна мащабна модернизация на противовъздушната си отбрана с проекта „Щитът на Ахил“. Вече са инсталирани антидронови системи на ключови острови в Егейско море, а в процес на обсъждане са и високoенергийни лазери, системи Spyder и автономни „дронове-убийци“, които могат да събират разузнавателни данни и да неутрализират заплахи.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Гърция въздушна охрана стена от дронове информация 2025
