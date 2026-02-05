Руската пропаганда за пореден път обвини Запада в сатанизъм и морално разложение, като този път използва за целта досиетата "Епстийн", които бяха публикувани от правосъдното министерство на САЩ. Идеологът на Владимир Путин - Александър Дугин, телевизионният водещ и рупор на Кремъл Владимир Соловьов, както и многобройните Z-канали, усилено обсъждат компрометиращата за редица западни политици информация в досиетата, но избягват да споменат и дума за стотиците пъти, в които във файловете се споменава името на Путин, както и на елита около него (например руския външен министър Сергей Лавров, за чиито разговори за "хубавичките малки молдованки" също стана известно). Освен че се правят на приятно разсеяни относно разкритията за руския елит, руските пропагандатори решително защитават и американския президент Доналд Тръмп, за чиито връзки с осъдения педофил финансист също може да се намери богата информация в досиетата.

Руската пропаганда в момента е впрегната да наложи на руското общество мантрата, че този "морален упадък" на Запад оправдава войната срещу Украйна.

"Армията на Сатана е срещу нас", тръби например Соловьов в предаването си по държавната телевизия "Россия 1", наричайки европейските лидери "перверзници". "Тази война е абсолютно ценностна", казва още той в ефир, добавяйки, че Русия "се бори против злото" и "западния антихристиянски свят".

Соловьов дори обвини в предаването си ръководителя на европейската дипломация Кая Калас и бившия финландски премиер Сана Марин, че също са участвали в оргиите на Епстийн, без обаче да предостави източника на тази "информация", както отбеляза телеграм каналът "Можем объяснить".

Идеологът на Путин Александър Дугин пък заяви: "Или човечеството ще унищожи тази чудовищна тоталитарна секта, или Западът ще унищожи човечеството, превръщайки цялата планета в нещо като острова на Епстийн."

Кнотролираните от Кремъл руски медии внушават, че Путин "не е споменат" в досиетата, а държавната руска телевизия осмя публикация на Daily Mail, в която пише, че Кремъл е изпращал момичета на острова на Епстийн, за да събират компромиси за западните елити, като определи тази статия като плод на "болното въображение на западната преса".

В действителност обаче в досиетата "Епстийн" могат да се намерят на много места имената на хора от най-високите ешелони на руското правителство и бизнес - например, на постоянния представител на Русия в ООН Виталий Чуркин, на основателя на Либерално-демократическата партия на Русия и заместник-председател на Държавната дума по това време Владимир Жириновский, на топмодела Ирина Шейк, с която Епстийн планирал да прекара Свети Валентин през 2014 г. и др. Името на Путин се споменава в досиетата стотици пъти, посочва "Можем объяснить". Както писахме, подозренията са, че Епстийн е бил свързан с руските специални служби.

Снимка: Telegram/Можем объяснить

