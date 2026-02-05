В името на "равенството": Училище забрани момичетата да носят поли

Средно училище забрани на момичетата да носят поли. Аргументът за новото правило е налагането на политика за "равенство", съгласно която всички момичета ще носят само панталони.

Училището "Бринтег" в Бридженд, Южен Уелс, което има около 1600 ученици, потвърди, че новата политика за училищните униформи ще влезе в сила в началото на следващата учебна година, пише изданието Уелс онлайн.

Причините - "равенството и премахване на ненужните разграничения"

Още: Защо шотландците са носели поли в миналото

Според училищните власти причината за промяна се корени в "практичността, равенството и реалностите на семейния живот".

Наскоско публикуван бюлетин от училището отбелязва, че новите правила ще спестят пари на родителите, тъй като панталоните се считат за по-издръжливи и устойчиви на атмосферни влияния.

Промяната е планирана да започне през септември 2026 г., след преглед и обратна връзка от ученици, както и от фокус група в училището, съставена изцяло от жени.

"Единната опростена униформа намалява натиска върху семействата, премахва ненужните разграничения и гарантира, че всеки ученик може да се чувства комфортно и уверено. Тя е в съответствие и с нашия ангажимент за екологична устойчивост, използвайки по-малък брой и по-издръжливи артикули", пишат от училището.

Още: В Сърбия искат учениците да носят униформи с цветовете на националния флаг

"Това е положителна стъпка напред - по-лесно е за родителите, по-практично е за учениците и е напълно в съответствие с приобщаващите ценности, които отстояваме", твърдят от ръководството на учебното заведение.

Източник: Getty Images

Говорител на училището заяви, че решението е било одобрено от училищните настоятели. То ще гарантира, че униформата "напълно отразява нуждите на съвременните ученици".

"След скорошен анализ училището се съгласи да промени политиката си за униформите, така че всички ученици ще бъдат задължени да носят панталони от септември 2026 г. При вземането на това решение е взета предвид обратната връзка от ученици и фокус група, съставена изцяло от жени, както и резултатите от най-нови изследвания от организации като университета в Кеймбридж", се казва още в изявлението.

"Това заключение показва, че освен че са по-издръжливи, устойчиви на атмосферни влияния и финансово изгодни през учебната година, панталоните могат да предложат по-голяма гъвкавост при движение и да помогнат за повишаване на увереността сред момичетата, особено по време на практически занятия", пишат от училището.

Още: В Русия искат униформи за децата в училище

"Тъй като искаме всички ученици да могат да участват пълноценно и комфортно в училищния живот, нашите настоятели одобриха промяната въз основа на критериите за комфорт, равенство, защита и практичност, и за да гарантират, че училищната ни униформа напълно отразява нуждите на съвременните ученици", завършва позицията.