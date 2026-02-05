Украйна е поразила с ракети "Фламинго" полигона, от който Русия изстрелва "Орешник"

Украинските въздушни удари са нанесли щети на ключовия център за междуконтинентални балистични ракети на Русия Капустин Яр през изминалия месец (януари 2026 г.), съобщават официални представители от Генералния щаб на украинската армия. На полигона в Астраханска област, от който руските сили изстрелват балистичните ракети със среден обсег "Орешник", са повредени хангар и друга инфраструктура.

Още: Китай отговори на обвиненията, че помага на Русия за ракетите "Орешник"

Генщабът написа в публикация от 5 февруари в Telegram, че въоръжените сили на Украйна са нанесли поредица от удари по Капустин Яр през януари. "Въз основа на настоящата информация - на територията на полигона част от сградите са претърпели различни степени на повреда, един от хангарите е значително повреден, а част от персонала е евакуиран от територията", се казва в публикацията.

Ракети "Фламинго" са ударили Капустин Яр

Генералният щаб на Украйна приписва ударите на „използването на оръжия за далечен обсег от украинско производство, по-специално FP-5 „Фламинго“.

Още: Резултатите от "Орешника": Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин

„Фламинго“ е крилата ракета, за която се твърди, че има обсег от около 3000 километра, може да носи бойна глава с тегло 1000 килограма и се произвежда в Украйна с темп от осем броя на ден. Доказателствата за успешни удари обаче са относително оскъдни, което поставя производителя Fire Point под постоянен контрол.

Според публично достъпната информация Русия най-наскоро е използвала „Орешник“, за да порази град Лвов в Западна Украйна на 9 януари. За първи път тя бе използвана от армията на диктатора Владимир Путин през ноември 2024 г. за атака срещу Днипро: Нови данни какво порази ракетата "Орешник" в Лвов.