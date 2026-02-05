Русия и Украйна постигнаха споразумение в Абу Даби

Делегациите на САЩ, Украйна и Русия, събрали се за втора серия тристранни мирни преговори в Абу Даби, са се споразумели Киев и Москва да разменят 314 военнопленници. Размяна ще има за първи път от пет месеца насам, съобщи пратеникът на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, който участва в дискусиите. Той подчерта, че това е постигнато "в резултат на подробни и продуктивни мирни преговори".

"Въпреки че предстои още много работа, подобни стъпки показват, че продължителните дипломатически усилия дават осезаеми резултати и напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна", заяви Уиткоф, цитиран от Unn.ua.

Досега обаче преговорите не са довели до нищо повече заради неотстъпчивостта на Русия от максималните ѝ цели, включително пълен контрол над Донбас, което е червена линия за Украйна.

Преговорите продължават

„Дискусиите ще продължат, като се очаква допълнителен напредък в следващите седмици“, отбеляза пратеникът на американския президент.

Той изрази благодарност към Обединените арабски емирства „за домакинството на тези дискусии“ и към Доналд Тръмп „за неговото лидерство, което направи възможно това споразумение“.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "в близко бъдеще се очаква размяна на затворници", но не предостави повече подробности. Източници обаче посочваха, че това ще включва връщането на 157 украински военнослужещи. Числото, което сега се цитира - 314 - показва, че това е общият брой на военнопленници в рамките на размяната.

