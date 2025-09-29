Срещу руските дронове преди срещата на ЕС: Швеция изпраща противодронови системи в Дания, а Франция - хеликоптер

Швеция ще подкрепи Дания със системи за борба с дронове за срещите на високо равнище в Копенхаген тази седмица, след като миналата седмица заради дронове Дания бе принудена да затвори няколко летища, каза днес шведският премиер Улф Кристершон, цитиран от Ройтерс.

Дания ще бъде домакин на среща на лидери от ЕС в сряда, а в четвъртък ще свика среща на 47-членната Европейска политическа общност. Страната вече заяви, че засилва мерките за сигурност за събитията, след като над страната бяха прехванати дронове.

Кристершон написа в социалната мрежа Х, че Швеция ще изпрати противодронови системи и че отделно от това вчера страната му е предоставила "няколко" радарни системи на Дания.

Вчера Дания наложи пълна временна забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения. Нови мерки в НАТО: Забрана за полети на дронове преди срещата на Европейския съюз

Освен това, Франция също ще подкрепи датската армия и ще допринесе за противодроновите ѝ способности, каза френското министерство на отбраната. Френското правителство ще изпрати хеликоптер "Фенек", както и екип от 35 души.

Заглавната снимка е илюстративна.