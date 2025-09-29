Нови мерки в НАТО: Забрана за полети на дронове преди срещата на Европейския съюз

В ход е подготовката за срещата на високо равнище на Европейския съюз по въпросите на отбраната и войната в Украйна, която ще се проведе в Копенхаген на 1 октомври, сряда. Поради това Дания въведе временна пълна забрана на всички граждански полети с дронове, а нивото на тревога в цялата страна бе повишено. Допълнителната предпазна мярка е в сила от понеделник до петък - 29 септември - 3 октомври, като целта й е да се премахне всякакъв риск "враждебни" дронове да бъдат сбъркани с легални, заяви датският министър на транспорта Томас Даниелсон.

Миналата седмица над граждански летища и военна база в страната бяха регистирани множество неидентифицирани дронове. Инцидентите нарушиха плановете за пътуване на десетки хиляди хора.

Припомняме, че след два дни в Копенхаген се събират висши европейски лидери за среща на Европейския съвет, а на следващия ден в града ще се проведе и срещата на върха на Европейския съюз.

По-рано датският премиер Мете Фредериксен заяви, че макар властите да не могат да установят кой стои зад дроновете, "можем поне да заключим, че има предимно една държава, която представлява заплаха за европейската сигурност - и това е Русия".

