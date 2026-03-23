Стармър за опожарените еврейски линейки: “Шокиращо антисемитско подпалвачество“ (ВИДЕА)

23 март 2026, 15:29 часа 183 прочитания 0 коментара
Стармър за опожарените еврейски линейки: “Шокиращо антисемитско подпалвачество“ (ВИДЕА)

Британският министър-председател Киър Стармър нарече "ужасяващо" подпалването на четири линейки на еврейската общност в столицата Лондон, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА. Лондонската полиция потвърди, че инцидентът се разглежда като антисемитско престъпление от омраза, като на записи от охранителни камери се вижда как трима души подпалват линейка в ранните часове днес. Няма информация за пострадали след нападението срещу линейки на организацията на еврейската общност "Ацола" на улица "Хайфийлд" в квартал "Голдърс Грийн" на северозападното столично предградие Барнет, извършено след полунощ около 1:45 ч. (3:45 ч. бълг. вр.). Все още няма арести. Лидерите на еврейската общност осъдиха нападението, като главният равин Ефраим Мирайс каза, че атаките срещу доброволчески служби са "особено отблъскващи".

Полицията търси информация от очевидци

ова е дълбоко шокиращо антисемитско подпалваческо нападение", заяви Стармър.

"Мислите ми са с еврейската общност, която се е събудила тази сутрин с тази ужасяваща новина. Антисемитизмът няма място в нашето общество. Всеки, който разполага с информация по случая, трябва да се свърже с полицията", добави премиерът.

Полицията заяви, че съгласно текущите версии са експлодирали бутилки с кислород в линейките. Хората, живеещи наблизо, бяха евакуирани от съображения за сигурност, а улиците в района остават затворени.

"Умишленото подпалваческо нападение срещу линейки на "Ацола" е особено отблъскващо насилие – не само срещу еврейската общност, но и срещу ценностите, които изповядваме като едно общество", написа главният равин в публикация в социалната платформа "Екс".

“Ацола“ помага на всички

"Нашите доброволчески отряди към "Ацола" са допълнителна служба, чиято единствена мисия е да защитава живота на хората, както на евреите, така и на всички останали. Нападенията срещу "Ацола", извършвани от хора, толкова отдадени на терора, омразата и оскверняването на живота, е най-болезнената илюстрация на продължаващата битка между тези, за които животът е свято нещо, и онези, които се стремят да го унищожат.

Във време, в което еврейските общности по света са изправени пред разрастващ се модел на подобно насилие, ние ще се изправим срещу него с обща решимост, заедно срещу омразата и сплашването", допълни духовникът в публикацията си.

Израелското посолство в Лондон на свой ред заяви, че антисемитизмът е "широко разпространен" по улиците на британската столица.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Лондон линейки антисемитизъм подпалване
