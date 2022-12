Израел предаде нова партида бронирани линейки на Украйна (СНИМКА)

Първата такава линейка вече е пристигнала в Киев. Следващите три се очакват в близко бъдеще, се посочва в съобщението.

Линейките са пригодени да се движат в трудни пътни условия и са оборудвани от израелската компания Plasan Re'em.

Израел дарява на Украйна линейки от началото на войната. По-специално, през март израелските власти предадоха 10 такива бронирани машини. Също така доброволци от израелско-украинската организация Frida са доставили на Украйна 20 линейки, както и хеликоптери за евакуация.

Припомняме, че България обяви вчера, че ще обучава украински бойни санитари като част от военната подкрепа.

"FRIDA" is a Israeli Ukrainian organization of doctors/medics that working in Ukraine already from 2014.

They treated thousands of Ukrainians since the beginning of the war and donated more then 20+ ambulances and medical helicopter to Ukraine. https://t.co/OWGTZHDBg6 pic.twitter.com/b7OZzCGQAR