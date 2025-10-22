Слот причини на Салах това, което никога досега не му се беше случвало в Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не включи Мохамед Салах сред титулярите във втори пореден мач от Шампионска лига! Египетската звезда на "червените" остана на пейката за гостуването на Айнтрахт Франкфурт. Той не стартира сред титулярите и при визитата на Галатасарай. Любопитното е, че за пръв път откакто премина в Ливърпул през 2017-а, Салах остава резерва в два поредни мача от Шампионска лига.

За пръв път Салах остава резерва за Ливърпул в два поредни мача в Шампионска лига

Салах, който подписа нов договор с Ливърпул през миналия сезон след дълги месеци на преговори, не може да намери формата си от миналата кампания. Слот упорито го налагаше в няколко мача, без Салах да има особен принос за играта. Сега обаче "червените" са в серия от четири поредни загуби, а Слот отново избра да ротира състава си в Шампионска лига и да остави Салах на пейката - за сметка на Уго Екитике, който се очаква да играе в неговата зона.

Още: Ливърпул набеляза една от звездите на Висшата лига, която може да замени Салах

Слот избра да заложи на Екитике, Александър Исак и Коди Гакпо в нападение, а в халфовата линия те ще бъдат подпомагани от Флориан Вирц, Доминик Собослай и Къртис Джоунс. Крайни бекове пък са Джереми Фримпонг, който може да действа и като дясно крило, както и Анди Робъртсън. Възможни са и други промени по позициите на терена, като Собослай многократно през сезона бе връщан в отбрана. Иначе Ван Дайк и Конате остават двойка централни защитници пред вратаря Мамардашвили, който замества контузения Алисон.

Трябва да се отбележи, че Салах бе титуляр в дербито срещу Манчестър Юнайтед и е много вероятно той отново да се завърне сред титулярите за предстоящия шампионатен двубой срещу Брентфорд през уикенда.

Още: Арне Слот трябва да отложи дългосрочната си стратегия за атаката на Ливърпул, ако иска да спре пропадането