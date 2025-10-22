Обрат! Барселона няма да играе в Маями

След като от Ла Лига официално обявиха, че мачът между Барселона и Виляреал ще се играе в Маями, клубовете и футболистите изразиха своето недоволство. Играчите дори протестираха по време на мачовете от последния уикенд. Въпросният сблъсък е от 17-тия кръг на испанския шампионат, беше насрочен за 20 декември и трябваше да се играе на „Хард Рок Стейдиъм“. Но от Ла Лига отмениха това си решение.

Ла Лига отменя мача поради несигурност

Ето какво се казва в официалното изявление на централата: „Ла Лига обявява, че след дискусии с организатора на официалния мач в Маями е взето решение за отмяна на срещата поради несигурността, възникнала в Испания през последните няколко седмици. Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и безпрецедентна възможност за международното разширяване на испанския футбол, не може да бъде реализиран“.

Според Ла Лига провеждането на мач извън сраната ще бъде „решителна стъпка към глобалното развитие“

От Ла Лига изброиха и причините да искат да преместят мача в САЩ: „Домакинството на официален мач извън страната би било решителна стъпка към глобалното развитие. То ще доведе до засилване на международното присъствие на клубовете, позициониране на играчите и повишаване на популярността на испанския футбол на стратегически пазар като САЩ. Проектът е спазил напълно всички федерални разпоредби и не е компрометирал целостта на състезанието. И това беше потвърдено от компетентните институции, отговорни за осигуряване на съответствие, които са възразили срещу него по други причини“. Засега мачът от Серия А, който ще се играе извън Италия не е под въпрос.

