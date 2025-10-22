Войната в Украйна:

След Ливърпул: Галатасарай взе скалпа на поредна жертва в Шампионска лига, Осимен блести

22 октомври 2025, 21:54 часа 698 прочитания 0 коментара

Галатасарай постигна категоричен успех с 3:1 у дома над Будьо Глимт в двубой от третия кръг на Шампионската лига. Звездата на "Джим Бом" Виктор Осимен блесна с две попадения през първото полувреме. Юнус Акгюн сложи точка на спора след час игра. В 75-ата минута Андреас Хелмерсен намали изоставането на гостите. "Лъвовете" записаха втора поредна победа и вече имат 6 точки в най-престижния европейски клубен турнир. Будьо претърпя първа загуба в турнира и има 2 точки.

Галатасарай надви Будьо

В Истанбул възпитаниците на Окан Бурук стартираха прекрасно срещата. Лемина изведе по прекрасен начин Осимен, който не сгреши сам срещу Никита Хайкин. Малко по-късно нигериецът пропиля два други добри шанса. В 33-тата минута Виктор Осимен се възползва от грешка на Бьоркна, за да удвои преднината на тима си.

До почивката двата отбора направиха по един сериозен пропуск. В 53-тата минута Бардакчь се отличи с важна при изстрел на Аукленд. Галатасарай отвърна с две добри атаки, които не бяха успешно завършени от Сане. В 60-ата минута Акгюн реализира за 3:0. Гостите натиснаха и в 75-ата минута Хелмерсен преодоля Чакър.

Междувременно на "Сан Мамес" Карабах поведе срещу Атлетик Билбао още в първата минута с гол на бившия футболист на Черно море Леандро Андраде. Постепенно домакините се съвзеха от шока и успяха да изравнят в 40-ата минута чрез Горка Гурусета. През втората част баските направиха пълен обрат с голове на Роберто Наваро и второ попадение на Гурусета.

Джем Юмеров
