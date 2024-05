Столтенберг каза в София дали НАТО влиза в Украйна (ВИДЕО)

"Ролята на НАТО е подкрепа за Украйна и предотвратяване на ескалацията на войната. НАТО не търси конфликт с Русия. Столтенберг изтъкна, че НАТО не изпраща военнослужещи в Украйна, а само помага на Украйна да се защити сама", категоричен бе Столтенберг.

Според него е необходимо да се увеличи производството на въоръжение, да се засили ролята на НАТО в областта на сигурността, не само по отношение на Украйна.

"В миналото направихме много обещания за помощ на Украйна, но това не е достатъчно, каза Столтенберг. Всички съюзници трябва да се постараят повече. Светът е много несигурен и трябва да сме подготвени", заяви той. Според него е необходимо целият алианс да засили помощта за Украйна.

Генералният секретар на НАТО заяви, че подкрепата за Украйна трябва да бъде по-координирана.

"НАТО трябва да има по-голяма роля в координацията за помощта за Украйна, подчерта Столтенберг. Когато се срещнем във Вашингтон, трябва да се уговорим за по-голяма роля на НАТО като координатор за помощта на Украйна. Защото трябва да има по-голяма отчетност и по-голяма предсказуемост, очакваме и по-силна рамка за нашата подкрепа", заяви Столтенберг. "Трябва да даваме обещания, които можем да изпълним," добави генералният секретар на НАТО.

Столтенберг каза в отговор на въпрос, че НАТО увеличава своето присъствие в региона на Черно море и има бойни групи в Румъния и България.

"По този начин увеличаваме и дейността си по отношение мониторинга и възможността да реагираме много бързо, ако има заплаха", каза той.

"За момента не виждаме непосредствена заплаха, но, с войната в Украйна, е необходимо нашата бдителност да бъде увеличена в черноморския регион, за да можем да реагираме при необходимост", каза генералният секретар на НАТО.

