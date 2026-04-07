С руска помощ: Иран подобрил 9 пъти ефективността си при ракетните удари по Израел

Ударите на Иран срещу Израел са станали 9 пъти по-точни, благодарение на помощта на Русия. Ефективността на ракетите се е увеличила от 3% до 27% с помощта на система за разузнаване и удар, която позволява по-бързо откриване на цели и по-точно насочване. Иран извършва ударите, докато Москва предоставя данни и помага с вземането на решения — ефективно участвайки в конфликта без физическо присъствие, се казва в бюлетина на американската инвестиционна банка JPMorgan Chase.

Iran’s strikes on Israel have become 9 times more accurate — thanks to Russia



The effectiveness of the missiles has increased from 3% to 27% with the help of a reconnaissance-strike system that enables faster target detection and more precise targeting.



— NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2026

Русия изготвила списък на обекти за поразяване от Иран?

Припомняме, че по-рано бе съобщено и, че украинското разузнаване е предупредило, че Русия е предоставила на Иран координатите на над 50 инфраструктурни обекта в Израел, включително енергийни, които могат да станат цели на Иран. Целта е с тях да се предизвикат мащабни прекъсвания на тока, предава Jerusalem Post. Според изданието, информацията е предадена на Тел Авив от украинското разузнаване.

Съоръженията, включени в руския списък с потенциални цели, са разделени в три категории въз основа на тяхното стратегическо значение. Критични промишлени съоръжения са класифицирани като цели от първо ниво. „Това са съоръжения, чието унищожаване би парализирало националната енергийна система. Докладът конкретно посочва електроцентралата „Орот Рабин“ като основна цел“, се посочва в доклада.

Второстепенните цели са основните градски и промишлени енергийни центрове. Тези съоръжения са разположени предимно в централен Израел и обслужват големи населени места, добавя авторът. Местната инфраструктура е класифицирана като цел от трето ниво. Това включва регионални подстанции, доставящи електроенергия на индустриални зони и по-малки електроцентрали.

Руското разузнаване отбеляза, че енергийната система на Израел е силно изолирана, което я прави уязвима. „Тъй като Израел е „енергиен остров“, който не внася електроенергия от съседни страни, руското разузнаване е съобщило на Иран, че повреда дори на няколко ключови компонента може да причини пълен и продължителен енергиен колапс, водещ до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и технически повреди, които биха били трудни за отстраняване“, заключава публикацията.