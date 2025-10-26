Странни еротични навици съсипали брака на Чарлз и Даяна

Американското издание "Mirror US" обърна внимание на откровеното признание на принцеса Даяна, първата съпруга на крал Чарлз III, за сексуалната им несъвместимост. Признанието на майката на принцовете Уилям и Хари е било представено в документален филм, излязъл само в САЩ в началото на 2000-те. Филмът включва запис на личен разговор между съпругата на бъдещия крал и нейната вокална учителка, записан през 1992 или 1993 г. в двореца Кенсингтън.

По това време бракът на принцеса Даяна и принц Чарлз вече бил на ръба на разпадането. В интервюто майката на наследниците на британския трон признава, че кризата в отношенията им със съпруга ѝ се дължи до голяма степен на странните му сексуални навици. Даяна твърди, че са правили секс само веднъж на всеки три седмици, докато преди сватбата си Чарлз също толкова често спал с любовницата си и бъдеща втора съпруга Камила Паркър-Боулс.

Чарлз е безнадежден

Снимка: Getty Images

Принцеса Даяна също така твърди, че тя и принц Чарлз са прекратили всички сексуални отношения през 1984 г., веднага след раждането на принц Хари. "По принцип отказвам да бъда единственият принц на Уелс, който не е имал любовница", твърди се, че е казал бъдещият крал на Великобритания.

В разговора Даяна също така твърди, че се е оплакала на кралица Елизабет II от лошото отношение на Чарлз. Кралицата отговорила: "Не знам какъв съвет да ви дам. Чарлз е безнадежден."

Принц Чарлз и принцеса Даяна се разведоха през 1996 г. През август 1997 г. бившата съпруга на наследника на британския трон загина във фатална автомобилна катастрофа в Париж. По-рано експертът по британското кралско семейство Том Сайкс обвини британските разузнавателни служби в организирането на убийството на принцеса Даяна. Сайкс смята, че официалното обяснение е изпълнено със странности и несъответствия, припомня БГНЕС.

