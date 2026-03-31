Страшно е, не спим и чуваме взривовете: В Ленинградска област разбраха какво е война

Украинските дронове, които седми ден атакуват петролните съоръжения в Ленинградска област, дадоха възможност на руските граждани там от първо лице да се запознаят с това какво представлява войната, как по цели нощи не можеш да спиш, как се боиш за живота си и този на детето си.

"Вече имаше три взрива! Работи ПВО. Момчета, мили наши!", възкликва местният телеграм канал "УСТЬ ЛУГА ONLINE" малко след полунощ, когато започна поредната украинска атака.

"Беше страшно"

От руския телеграм канал Фонтанка SPB Online са разговаряли с жители на Ленинградска област, които са прекарали безсънна нощ заради атаките с дронове. Ето какви разкази публикуваха в канала:

"В 2 и 4:40 сутринта те [взривовете] бяха далеч, а в 6 сутринта вече бяха почти над къщата, на няколко пъти. Подскочих. Беше страшно, алармите на колите се включиха", казва жител на град Ломоносов на брега на Финския залив.

Друга читателка на канала казва, че е изпратила детето си да спи на дивана в хола, по-далеч от прозорците, за всеки случай. "Днес беше толкова силно, че всички коли започнаха да вият, а котката просто отлетя от перваза на прозореца и се скри под ваната", описва тя ситуацията в град Кронщат на остров Котлин, който е част от Санкт Петербург.

"Не спим, слушаме [взривовете]", пише друг жител на Кронщат в градски чат в 6:14 ч. тази сутрин.

"Чуваме приглушени, мощни експлозии периодично", пишат и от Уст-Луга.

Много жители на Ленинградска област се оплакаха в местни чатове, че не са получили SMS известия с предупреждението за въздушна атака от дронове, добавя телеграм каналът.

Ранени хора

В друга публикация Фонтанка SPB Online поместват още разкази, този път от град Кировск на брега на река Нева недалеч от Санкт Петербург:

"Чакаме да разминират" - така Олга Кротова, ръководител на администрацията на Кировск, описа ситуацията в Молодцово, работническо селище в Ленинградска област, където две деца и един възрастен бяха ранени при атака с дрон тази сутрин.

"Основната взривна вълна изби прозорците на трета сграда - пететажна панелна сграда. Селището е сравнително ново, на петдесет години, така че сградите са относително нови", разказа Олга, която е на мястото от 5 часа сутринта. Вратите на входовете също са били избити.

Според очевидци 50% от апартаментите в една от сградите са останали без стъкла, като балконите са понесли най-тежките щети. Две съседни сгради и единственото училище и детска градина в селището също са пострадали. Учебните занятия са били отменени. Децата на родители, които нямат възможност да гледат децата си през деня, са изпратени на детска градина чак в град Кировск.

Още щети

Междувременно телеграм каналът ASTRA съобщи за пораженията от снощната атака в Уст-Луга. Украинските дронове са ударили резервоар за съхранение на петролни продукти с капацитет 50 000 тона в нефтобазата на "Транснефт-Балтика".

Пристанищните работници и персоналът на службите за спешна помощ са били евакуирани в бомбоубежище по време на атаката, няма пострадали.

Нефтобазата Уст-Луга е част от Балтийската тръбопроводна система-2 (БТС-2) и е отговорна за експортните доставки на Русия.