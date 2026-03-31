По-черна от петрол седмица: Украинските дронове струваха на Путин десетцифрена сума в долари

Систематичните украински удари с далекобойни дронове по руските пристанища на Балтийско море – Уст-Луга и Приморск – са се отразили катастрофално на приходите от петрол за руския държавен бюджет. Това показва редовния седмичен бюлетин на американската новинарска агенция Bloomberg. Категорично – агенцията потвърждава досегашните анализи, че износът на руски петрол през Балтийско море е на най-ниското си ниво от началото на пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин – ОЩЕ: Украйна удари Русия в най-болното място: ЕС и САЩ се провалиха, но тя задуши петролния й износ

Приходите на Кремъл от руския петрол за миналата седмица са се сринали с 1 000 000 000 долара! Това става точно след като заради стартираната от американския президент Доналд Тръмп война в Иран цените на различните сортове петрол скочиха с над 60%. През миналата седмица руснаците са изнасяли по 2,32 млн. барела петрол дневно, което е спад на седмична база с цели 1,75 млн. барела. А общо за месец март средното ниво на руския петролен износ е 3,31 млн. барела, най-ниското ниво от началото на годината. Всичко това означава, че през месец март досега руснаците са получили 1,79 млрд. долара от продажба на петрол спрямо 1,7 млрд. долара през февруари, когато Тръмп още не беше започнал авантюрата си в Иран и цените на световните пазари бяха с около 60-65% по-ниски. Всъщност след старта на войната в Иран, руският сорт петрол "Уралс", изнасян през Балтийско море, поскъпна с 11,30 долара за барел, до 73,24 долара за барел, докато тихоокеанският руски сорт ESPO поскъпна с 9,50 долара на барел до 84,19 долара за барел. А руските петролни доставки за Индия станаха 97,69 долара за барел.

22 танкера са натоварили 16,23 милиона барела руски суров петрол през седмицата до 29 март, показват данни за проследяване на кораби и доклади на пристанищни агенти. Обемът е намалял рязко от 28,5 милиона барела на 37 кораба предходната седмица.

Извън украинските санкции с дронове, танкерите с руски петрол почнаха да избягват и Ламанша заради британската закана да бъдат задържани плавателни съдове от руския сенчест флот и това удължава с 2 дни плаването към Азия, защото корабите минават около северната част на Шотландия – ОЩЕ: Лондон с мощен удар по Москва: Руският сенчест флот е приоритетна цел

А междувременно, взрив в руския нефтохимичен завод "Сибур" доведе до отмяна на всички публични събития в Нижнекамск. Според предварителните данни причината за инцидента е повреда в оборудването - експлодирал е влагоабсорбатор. Пожарът е обхванал повече от 2000 квадратни метра и е класифициран като пожар с максимална тежест. Има трима загинали и 72 ранени - ОЩЕ: Взрив и пожар в нефтохимически завод в Русия, има жертви и десетки ранени (ВИДЕО)*

In the Republic of Tatarstan, explosions have occurred at one of Russia’s largest petrochemical complexes - "Nizhnekamskneftekhim". It is reported that one of the facility’s units is on fire following a likely drone attack. pic.twitter.com/RuiEc4XCGV — WarTranslated (@wartranslated) March 31, 2026