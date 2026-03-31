Украйна удари Русия в най-болното място: ЕС и САЩ се провалиха, но тя задуши петролния й износ

За да спре Русия да води война срещу Украйна, изходът е един - унищожаването на руския военно-промишлен комплекс и руската икономика. И явно Украйна се справя доста добре с тази задача. Украинските удари по руския енергиен център и по военни обекти значително са намалили производството на ракети и са ограничили износа на руски петрол.

"Русия вече е загубила почти 40% от месечното си производство на ракети и приблизително 45% от износа си на петрол в резултат на украинските удари по нейните съоръжения и логистика." Това съобщи Андрий Коваленко, ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна в канала си в Telegram.

Седем дни поред е атакуван нефтеният терминал на пристанище Уст-Луга в Ленинградска област. Това е едно от най-големите пристанища на Русия на Балтийско море и ключов център за износ на петролни продукти. След сериозните щети, доставките на петрол там са спрени от сряда. Ударено бе и пристанището на Приморск.

Уст-Луга и Приморск общо осигуряват около 45% от морския износ на руски петрол - около 1,72 милиона барела на ден.

В Кремъл се радват на високите цени на петрола, до които доведе войната в Иран и блокирането на Ормузкия проток, но може би радостта им бе прибързана. Защото сериозните щети, които Украйна нанася на съоръженията й, нарушават не само логистиката, но и приходите на Москва. Така че потенциалният ръст на печалбите на Кремъл от високите цени на петрола може и да не се случи.

Отделно от това Украйна нанася удари и срещу гигантите от химическата промишленост на Русия, които са ключови във веригата за производство на боеприпаси - тяхното спиране може да парализира по-нататъшното производство.

Кратък преглед на украинските удари само в Ленинградска област срещу нефтените съоръжения:

Сводката е публикувана в телеграм канала "Досье шпиона", за който се смята, че е списван от сътрудник в една от специалните служби.

На 26 март 2026 г. в 00:30 ч. е извършена атака срещу "Кинеф" ООД (Киришинефтеоргсинтез), разположено в Кириши, Ленинградска област. Атаката е продължила приблизително три часа с около 25 атакуващи украински дрона. Ударите са повредили инсталациите АВТ-2 (първична преработка) и АВТ-6 (фракциониране). И в двете инсталации е наблюдаван голям пожар. Стелажът за дестилация на петролни продукти също е повреден. Унищожен е резервоар за съхранение на нефт с обем 5000 м³.

На 27 март 2026 г. е извършена повторна атака срещу "Транснефт-Порт-Приморск" ООД с около 20 дрона. Унищожени са два резервоара за съхранение на нефт с обем 50 000 м³.

На 28 март 2026 г. е извършена атака срещу "Славнефт-ЯНОС" (Ярославнефтеоргсинтез) в Ярославъл с 20 дрона. Направен е опит за унищожаване на рафинерията за суров петрол АВТ-4 (неуспешен). Атаката е довела до детонация на два резервоара за съхранение на петрол.

На 29 март 2026 г. е извършена атака срещу "Новатек Уст-Луга" ООД с 40 дрона. Повредени са два помпени агрегата. Унищожени са три резервоара за съхранение с обем 30 000 м³ (два с авиационен керосин и един с лек суров петрол).