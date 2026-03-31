За пети път: Украйна бомбардира руското пристанище Уст-Луга, има щети (ВИДЕО)

17 дрона са били свалени в зоната на руското пристанище Уст-Луга, което се намира на Балтийско море. Това обяви в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. Изрично той посочва, че атаката е конкретно срещу уст-Луга, а не просто срещу Ленинградска област. Но съобщението беше от след 2:30 часа - сега, буквално преди минути, Дрозденко обяви, че са свалени 38 дрона и че има нови щети в Уст-Луга - какви, тепърва ще става ясно.

Украинският мониторингов канал "Кримски вятър" препубликува подозрения на Z-канали като "Военен осведомител", че дроновете, които атакуват Уст-Луга, се управляват с помощта на руското мобилно приложение MAX. Именно то бива налагано със сила от Кремъл вместо Телеграм и се очаква от утре, 1 април, Телеграм окончателно да бъде блокиран в Руската федерация.

Снощи Русия порази с авиобомби Сумска област. Украинската спешна служба съобщи за 12 ранени, сред тях и едно дете. Поразени е гражданска инфраструктура.

Същото се случи и в Днепропетровска област - 12 ранени, но и 1 загинал. Русия е бомбардирала Никополска и Криворожка област. 65-годишен мъж е убит в община Покровска, още двама души са ранени. 8 души са ранени при атака с безпилотни летателни апарати в Никопол. Жена е ранена в община Мировска. 68-годишен мъж също е ранен в община Грушевска, в област Кривой Рог.

