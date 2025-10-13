Войната в Украйна:

Строго класифицирано: НАТО започна ядреното си учение "Steadfast Noon"

НАТО започна днес, 13 октомври, учението си за ядрено възпиране "Steadfast Noon 2025". Според командването на Алианса в Европа, приблизително 2000 войници ще участват в учението през следващите две седмици. Повече от 70 самолета ще бъдат включени във въздушната фаза на учението, включително германски изтребители, способни да транспортират американските ядрени бомби, разположени в Европа.

Тазгодишните маневри ще се проведат предимно във въздушното пространство над Северно море. Съобщава се, че ще участват специално авиобазата Фолкел в Нидерландия, и военните бази в Клайне Брогел в Белгия, Лакенхийт във Великобритания и Скридструп в Дания. 

Според НАТО, Бундесверът предоставя три самолета Tornado, оборудвани за хвърляне на американски ядрени бомби, както и четири самолета Eurofighter за учението.

Подробностите за учението са строго класифицирани. НАТО не предоставя никаква информация за точния сценарий.

Елена Страхилова
