Мъж подпали иконостаса на известен манастир (ВИДЕО)

Полицията в Сърбия арестува мъж с инициали Б.Д. от Владичин хан, който в събота се опита да подпали манастира "Успение на Пресвета Богородица" в село Мъртвица в Гърделичката клисура. Според информацията той е подпалил иконостаса и богослужебната книга, а след това се е сблъскал със служителите наполицията във Владичин Хан, като беше задържан за криминално деяние, преди да бъде призован за обществена опасност, предаде македонската медия infomax.

По информация на хора, които са били в църквата, мъжът е донесъл бензин и запалки тип "Хепо" - популярни в бивша Югославия запалителни кубчета. След това ги запалил.

Благодарение на бързата реакция на присъстващите пожарът е потушен, а за случая са уведомени полицията и прокуратурата.

От огъня и дима са пострадали иконите и стенописите, като кадри в социалните мрежи показват щетите.

Това не е първото му посегателство срещу храм

Това не е първото посегателство над църквата в община Владичин хан от този около четиридесетгодишен мъж.

Преди няколко години той влязъл в църквата "Свети Николай" в село Прекодолце и със стар предмет надраскал иконите на иконостаса на тази църква, съобщава сръбската медия "Блиц".

Мотивите на деянията му все още не са известни.

Историята на манастира

Манастирът "Успение на Пресвета Богородица" в село Мъртвица се намира на 14 километра от Владичин Хан в посока Лесковац. Разположен е на хълм, малко по-широк от самия манастир, който доминира над селото и околностите му.

Според Вранската епархия основите на манастира са добавени в края на 5 или началото на 6 век, а интериорът на храма е направен във византийски стил. Според преданието основите на това светилище са положени през късния раннохристиянски период, който наистина е един от най-старите в този край.