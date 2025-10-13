Войната в Украйна:

ЕС възобновява мониторинга на границата на Израел с Газа

ЕС ще възобнови гражданска мисия в сряда за наблюдение на граничния пункт между Газа и Египет“. Това написа в Х Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас

Мисията за наблюдение EUBAM, в която участват италиански, испански и френски полицейски сили, има за цел да осигури неутрално присъствие на трета страна на този стратегически граничен пункт.

Тя беше изпартена през месец януари, но преустанови работата си през март.

Мирният план изисква силна международна подкрепа, за да успее. ЕС е готов да изпълни своята роля. В сряда ще се възобнови гражданска мисия за наблюдение на граничния пункт между Газа и Египет. Тази мисия може да играе важна роля в подкрепа на прекратяването на огъня, написа още тя.

