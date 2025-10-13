ЕС възобновява мониторинга на границата на Израел с Газа

ЕС ще възобнови гражданска мисия в сряда за наблюдение на граничния пункт между Газа и Египет“. Това написа в Х Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас.
The peace plan requires strong international backing to succeed.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025
The EU stands ready to do its part.
On Wednesday, it will restart a civilian mission to monitor the border crossing between Gaza and Egypt.
This mission can play an important role in supporting the ceasefire (2/2)
Мисията за наблюдение EUBAM, в която участват италиански, испански и френски полицейски сили, има за цел да осигури неутрално присъствие на трета страна на този стратегически граничен пункт.
Тя беше изпартена през месец януари, но преустанови работата си през март.
