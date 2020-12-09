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Свещеник, насилвал физически и сексуално момче, е върнат като проповедник след шестмесечна терапия

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Свещеник, насилвал физически и сексуално момче, е върнат като проповедник след шестмесечна терапия
Снимка: Thinkstock/ Guliver
Католически свещеник садомазохист, който е злоупотребявал с момче, е върнат като проповедник след шест месеца под грижите на кардинал Винсент Никълс, докладвал случая на властите.

Куигли, по-известен като "отец Джо", според британския "Телеграф", е тормозил физически и сексуално момчето и го е заключвал в църковните помещения. Тогава то е било на 16 години.

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"След шест месеца терапия той беше върнат във Великобритания и поставен на ограничени задължения. С това католическата църква е приключила своите задължения", каза прокурорът Адриан Лангдейл.

Никълс, тогава архиепископ на Бирмингам, напусна поста след разследването, инициирано от него през последното десетилетие, и сега е римско-католически архиепископ на Уестминстър.

От 1930 г. насам 78 свещеници от тази епархия са обвинени в сексуално насилие над деца, 13 от които са признати за виновни.

Още: Френската църква ще изплати компенсации на жертвите на свещеници-педофили

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