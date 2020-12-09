Свещеник, насилвал физически и сексуално момче, е върнат като проповедник след шестмесечна терапия

Католически свещеник садомазохист, който е злоупотребявал с момче, е върнат като проповедник след шест месеца под грижите на кардинал Винсент Никълс, докладвал случая на властите.
Куигли, по-известен като "отец Джо", според британския "Телеграф", е тормозил физически и сексуално момчето и го е заключвал в църковните помещения. Тогава то е било на 16 години.
In Warwickshire, UK, Christian priest Joseph Quigley engaged in sadomasochistic sexual attacks on a boy while locking the boy in the crypt of the St. Charles Borromeo church...&has been found guilty of 9 crimes connected to the attacks#ToxicChristianityhttps://t.co/SNEz2fS2Z5
"След шест месеца терапия той беше върнат във Великобритания и поставен на ограничени задължения. С това католическата църква е приключила своите задължения", каза прокурорът Адриан Лангдейл.
Никълс, тогава архиепископ на Бирмингам, напусна поста след разследването, инициирано от него през последното десетилетие, и сега е римско-католически архиепископ на Уестминстър.
От 1930 г. насам 78 свещеници от тази епархия са обвинени в сексуално насилие над деца, 13 от които са признати за виновни.