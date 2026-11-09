Boeing съкращава 5% от служителите в подразделението си за граждански самолети

Американският самолетостроител „Боинг“ (Boeing) планира да съкрати около 5 на сто от служителите в подразделението си за граждански самолети чрез естествено текучество и принудителни съкращения, съобщи CNBC. Уведомленията за освобождаване ще започнат да бъдат изпращани през декември. Ръководителят на подразделението Стефани Поуп обясни, че коригирането на производствените графици при самолетите поставят компанията в положение на излишък от персонал.

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737 MAX

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„Боинг“ продължава да работи за стабилизиране на производството на самолетите 737 MAX. Главният изпълнителен директор Кели Ортбърг заяви миналия месец, че компанията не очаква значително увеличаване на производството преди втората половина на 2027 г. В момента тя произвежда около 47 самолета 737 MAX месечно, като целта е темпът да достигне 52 самолета месечно през втората половина на 2027 г., предаде БТА.

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