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"Обвинен, очернен и изхвърлен": Раздяла с горчив привкус в българския футболен елит

09 ноември 2026, 21:26 часа 676 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Спартак Варна
"Обвинен, очернен и изхвърлен": Раздяла с горчив привкус в българския футболен елит

Бившият капитан на Спартак (Варна) Ангел Грънчов наруши мълчанието си след раздялата с клуба и отправи емоционално послание към привържениците. Защитникът заяви, че си тръгва обвинен и очернен, но категорично отхвърли определението "предател". Реакцията му дойде часове след като "соколите" официално обявиха прекратяването на договорите на Грънчов и Цветелин Чунчуков по взаимно съгласие.

"Обвинен, очернен и изхвърлен"

В публикация в социалните мрежи Грънчов направи равносметка на престоя си във варненския клуб, за който записа 100 мача. "100 мача… Капчица в огромното море от историята на Спартак Варна. Обвинен, очернен и изхвърлен… Така завършва моят път в този славен отбор", написа  футболистът. 

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Той подчерта, че е останал верен на клуба в едни от най-трудните му моменти. "Може би в очите на хората съм всякакъв - и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!".Защитникът припомни, че е имал възможност да продължи кариерата си другаде, но е избрал да остане. По думите му се е завърнал в Спартак, когато клубът е имал проблеми с лиценза и е сглобявал състава си в последния момент. "Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!", завърши Грънчов.

Как се стигна до раздялата?

На 3 ноември ръководството на Спартак отстрани Грънчов и Чунчуков от първия отбор заради установени според клуба нарушения на вътрешния правилник. Решението дойде след тежкото поражение с 1:6 от ЦСКА 1948, довело и до треньорска рокада. Васил Петров се завърна начело на академията, а представителният състав беше поверен на Даниел Моралес.

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Шест дни по-късно Спартак обяви, че двамата футболисти напускат окончателно, след като договорите им са прекратени по взаимно съгласие. Клубът не е посочил публично конкретните нарушения, заради които първоначално отстрани Грънчов и Чунчуков.

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Спартак Варна Ангел Грънчов Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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