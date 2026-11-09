Заради бомбена заплаха: Евакуираха близо 1000 пътници от гръцки ферибот

Почти 900 пътници са били евакуирани днес следобед от ферибот на гръцкото пристанище Пирея, след като е била получена заплаха за поставено взривно устройство на борда, съобщи гръцката телевизия Скай. Според информация от бреговата охрана заплахата е била отправена от неизвестно засега лице на телефона на пътник, който незабавно е уведомил екипажа на ферибота „Блу Стар 1“.

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Корабът е трябвало да изпълни редовен курс до островите Сирос, Патмос, Лерос, Кос и Родос. От съображения за сигурност от ферибота са били евакуирани всичките 875 пътници. На борда е имало и 83 души екипаж. Сапьори са започнали оглед на кораба, който остава в пристанището до завършване на проверките.

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