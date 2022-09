Световните лидери скърбят за кралица Елизабет Втора

"Нейно величество Елизабет Втора беше повече от монарх, тя беляза цяла една ера. В свят на постоянни промени тя бе един пристан на стабилност, източник на спокойствие и гордост за поколения британци, сред които и много, които не познават Обединеното кралство без нея", се казва в изявение на американския президент Джо Байдън.

От Белия дом заявиха, че "техните мисли" са с британското кралско семейство след кончината на кралица Елизабет Втора, както и с целия британски народ, заяви говорителката на американското президентство Карин Жан-Пиер, цитирана от Франс прес.

Бившият американски президент Доналд Тръмп нарече покойната британска кралица Елизабет Втора "велика жена", която никога не е направила грешки, предаде Ройтерс. "Кой може да бъде по-велик, от това което тя постигна? И тя го правеше толкова дълго време, толкова добре и без да направи грешки", заяви Тръмп по повод кончината на 96-годишната Елизабет Втора.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш на свой ред каза, че се е възхищавал на британската кралица за "нейната добрина, достойнство и отдаденост, както и успокояващото ѝ присъствие по време на десетилетия на големи световни промени".

"Тя стана свидетел на войни и помирение в Европа и отвъд границите на континента, както и на дълбоки трансформации на нашата планета и общества. Тя беше маяк на приемственост по време на промени, като не спираше да показва спокойствие и отдаденост, които дадоха сила на мнозина. Нека почива в мир", написа в Twitter председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

She witnessed war and reconciliation in Europe and beyond, and deep transformations of our planet and societies. She was a beacon of continuity throughout these changes, never ceasing to display a calmness and dedication that gave strength to many. May she rest in peace. pic.twitter.com/q77q9o2KWp

Френският президент Еманюел Макрон посочи, че "Нейно величество кралица Елизабет Втора въплъщаваше непрекъснатостта и единството на британския народ повече от 70 години. Ще я помня като голям приятел на Франция, кралица, която покори сърцата на всички и ще остане завинаги в историята на своята страна и този век."

Украинският президент Володимир Зеленски изказа съболезнования на Великобритания за "непрежалимата загуба", съобщи Ройтерс. "Нашите мисли и молитви са с вас", написа Зеленски.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you.