Кабинетът "Радев":

Край на социалните мрежи за децата във Франция

22 юли 2026, 13:05 часа 251 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Край на социалните мрежи за децата във Франция

Франция окончателно прие закона, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Президентът Еманюел Макрон определе решението като "едно от значимите постижения в мандата си". Новите потребители под 15 години няма да могат да създават профили от 1 септември, а ограничението за вече съществуващите акаунти ще влезе в сила от 1 януари 2027 г.

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Освен това законът разширява забраната за използване на мобилни телефони и в гимназиите, като допълва вече действащата в началните училища и колежите. 

Законодателите се отказаха от предложението за система с "черен списък" на най-вредните платформи и достъп с родителско съгласие, тъй като според тях подобен подход би забавил прилагането на закона заради необходимостта от допълнителни консултации с Европейската комисия.

Темата се обсъжда и на европейско равнище. Очаква се през септември Комисията да представи мерки за социалните мрежи и други онлайн платформи, използвани от деца.

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Министърът на цифровите технологии Ан Льо Енанф заяви, че окончателният текст е пропорционален и съвместим с правото на Европейския съюз, както и с отправените по-рано през този месец от Европейската комисия препоръки. Националният орган за защита на личните данни ще оценява системите за проверка на възрастта, разработени от платформите.

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Франция социални мрежи деца Еманюел Макрон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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