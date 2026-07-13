ЕС готви общи правила за използването на социалните мрежи от деца

ЕС обмисля уеднаквянане на ограниченията за достъпа до социалните мрежи до навършването на определена възраст. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя отбеляза, че специалистите, с които ЕК се е посъветвала, препоръчват социалните мрежи да останат недостъпни за децата до 13-годишна възраст. По нейните думи се обмисля възможност за достъп на по-малките деца под надзора на родители или учители, с ограничено време. Според нея това предложение може да бъде представено след края на лятната ваканция.

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"Единодушни сме, че трябва да се определи начална възраст за достъпа на децата до социалните мрежи", каза Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че според данните от различни проучвания децата прекарват пред екраните на електронните устройства по 4-6 часа дневно, като близо 60% са изпитвали емоционални проблеми онлайн, загуба на сън, депресия, попадали са на вредно съдържание.

"Ще отнеме време за промяна на културата", коментира Фон дер Лайен и даде пример с времето, което бе необходимо за почти пълната забрана на шофирането след употреба на алкохол и за задължително използване на предпазните колани в превозните средства.

Тревожни данни

Комисията представи днес проучване на "Евробарометър", според което гражданите на ЕС са изключително загрижени от опасностите пред децата в социалните мрежи. Кибертормозът и тормозът тревожат 71% от тях, следвани от страховете от онлайн сприятеляване с цел сексуална експлоатация - 70%, излагане на вредно съдържание като насилие, самонараняване или екстремизъм - 69% и злоупотреба с лични данни на деца - 69%. Според 60% пристрастяващият дизайн на онлайн платформите е опасен.

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Според проучването 63% искат ЕС да въведе общи правила за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи. Данните показват, че 66% от пълнолетните европейци използват социалните мрежи всеки ден, за да получават информация или да следят политическите събития. Общо 44% настояват за справяне с невярната или подвеждащата информация онлайн и за по-строги наказания за незаконно съдържание.