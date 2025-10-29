Съд "Путин" откриват в Чечения

Съд, кръстен на името на руския диктатор Владимир Путин, ще бъде открит в чеченската столица Грозни. Точно Путин, в началото на управлението си, ожесточи Втората чеченска война, която прекърши малката автономна република, а Грозни беше сринат от руската армия - Още: Изтъкнат чеченски командир предупреди Украйна: Първо биете Русия по главата, после - преговори (ВИДЕО)

Сега съответният документ за създаването на новия съд беше приет от пленарното заседание на Върховния съд на Руската федерация, председателствано от новия председател Игор Краснов. Информация за решението има на сайта на съда.

Според пресслужбата на Върховния съд на Руската федерация, Грозни се нуждае от новия районен съд - петият по ред - за "оптимизиране на съдебното натоварване и подобряване на достъпа до правосъдие за жителите на региона".

Путинският съд ще се намира в нови административен район на Грозни, кръстен на Путин.

Още: Рамзан Кадиров едва не се удави в Егейско море