Сърбия подготвя военен парад

28 август 2025, 12:24 часа 216 прочитания 0 коментара
Сърбия ще организира военен парад на 20 септември, по случай Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, под надслов „Силата на единството“. Парадът ще се проведе пред Двореца на Сърбия в Нови Белград, съобщава македонската медия "Независен". 

Сръбското министерство на отбраната заявява, че е планиран парад на членове на подразделения от всички родове и служби в сръбската армия и курсанти от Военната академия, транспортни подразделения, кораби на речната флотилия, както и прелитане на самолети.

Програмата включва представяне на някои от възможностите на подразделенията на сръбската армия. В допълнение към новата военна техника, която Сърбия придоби наскоро, ще бъдат представени и активи, разработени в рамките на сръбската отбранителна промишленост. ОЩЕ: Путин и Ким Чен Ун ще присъстват на военния парад в Пекин

Деница Китанова
