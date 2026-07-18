Русия ще води още война, а Тръмп може да удари Путин. Числата от Москва не лъжат - икономиката е съсипана (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изглежда, че руското Министерство на отбраната е решено да оптимизира въоръжените сили за продължителна позиционна война в Украйна, а не за механизираните маневри, необходими за постигане на бързи и мащабни успехи. На 17 юли руският министър на отбраната Андрей Белоусов проведе заседание на съвета на военното министерство с участието на заместник-министрите на отбраната Алексей Криворучко, Дмитрий Щербинин, Василий Осмаров, Анна Цивилева и генерал от сухопътните войски Юнус-Бек Евкуров; заместник-министъра на отбраната по логистиката генерал-полковник Александър Санчик; първия заместник-министър на отбраната Леонид Горнин; секретаря на Държавния съвет на Русия Алексей Дюмин. Целта - да обсъдят напредъка по постигането на целите, които съветът постави в края на 2025 г.

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Санчик и Криворучко подчертаха, че руското Министерство на отбраната е подобрило мобилността на щурмовите подразделения, като е дало приоритет на доставките на малки моторизирани превозни средства като мотоциклети, бъгита, превозни средства за всякакъв терен (ATV) и безпилотни летателни апарати. Санчик добави, че Русия е увеличила доставките на бойното поле чрез интегрирането на безпилотни наземни превозни средства и летящи дронове. Криворучко пък заяви, че руските сили са обучили 8000 специалисти по дронове през първата половина на 2026 г. и че министерството е удвоило доставките на дронове за руските войски в сравнение с тези през миналата година.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) вече е констатирал, че руските сили изпитват административни затруднения и трудности в обучението при набирането на оператори на дронове и продължават да се сблъскват с недостиг на специалисти в подразделенията за безпилотни системи на фона на спадащите показатели за набиране на кадри, което противоречи на твърденията на Криворучко.

Снимка: Kremlin.ru

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Изявленията на Санчик и Криворучко сочат, че руските сили продължават да дават приоритет и да се оптимизират за атаки срещу малки моторизирани превозни средства вместо срещу бронирани механизирани превозни средства като танкове. Също така продължават да доставят оборудване като безпилотни наземни превозни средства, за да поддържат силите в условия на „зона на унищожение“ и позиционна война. Следователно руското Министерство на отбраната остава ангажирано с осигуряването на възможност на руските сили да осъществяват бавно и изтощително настъпление, вместо да възобновят бързата маневрена война, както висши руски военни служители предварително очертаха по време на последното заседание на съвета на руското министерство на отбраната на 17 декември 2025 г., гласи оценката.

Руските сили активно продължават да дават приоритет на начин на водене на война, който не им позволява да напредват. Наблюдавани са доказателства, въз основа на които може да се прецени, че руските сили губят по 1,6 квадратни километра на ден досега през юли 2026 г. и вероятно ще продължат да се мъчат в постигането на значими териториални напредъци, както през последните месеци, категорични са анализаторите от вашингтонския институт, които следят изкъсо военните действия на база на геолокализирани кадри.

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Срив на Московската борса

Приоритетът, който Русия отдава на военните си действия в Украйна, както и неефективната икономическа политика, предизвикват по-широкомащабен икономически спад в страната. Композитният борсов индекс на Московската борса (IMOEX) спадна с 4,24 процента до около 2,022 пункта в края на деня на 16 юли, което бележи най-стръмния еднодневен спад от 26 септември 2022 г. И отново спадна до 1,958 пункта на 17 юли в края на основната търговска сесия. Акциите на руската банка ВТБ, в която държавата притежава мажоритарен дял, включени в индекса IMOEX, спаднаха с 6% до рекордно ниско ниво от 57,8 рубли (около 0,74 долара) за акция на 16 юли.

Руската централна банка съобщи на 15 юли, че нейният индикатор за бизнес климата е спаднал с 4,5 пункта до минус 3,6 пункта през юли - най-ниското ниво от април 2022 г. и по-ниско от равнището след частичната мобилизация през есента на 2022 г. Това е месечен показател за икономическата активност в Русия, изготвян въз основа на анкети, чиято цел е да покаже как предприятията оценяват настоящите икономически условия.

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Снимка: iStock

Руската икономика вероятно преживява финансов спад, който надхвърля недостига на гориво в цяла Русия и окупираната Украйна на фона на украинските удари срещу руските нефтопреработвателни заводи и горивната инфраструктура. Наблягането върху поддържането на военните усилия и укрепването на отбранителната индустриална база през целия период на войната донякъде е довело до много от настоящите икономически проблеми на страната, включително увеличените и неустойчиви военни разходи, нарастващата инфлация, значителния недостиг на работна ръка в строителния сектор и сектора на услугите, както и намаляването на суверенния фонд на Русия. Девалвациите на руските държавни банки, заедно с продължаващата и ескалираща кампания за национализация в страната, вероятно възпират заинтересованите страни да инвестират в руската икономика. Тези фактори, включително кампанията на Москва за цензура с цел контрол на достъпа до интернет, която засяга способността на руснаците да извършват бизнес, вероятно също имат усилващ се отрицателен ефект върху икономическите резултати, с който Кремъл вероятно няма да успее да се справи адекватно в средносрочен и дългосрочен план, гласи оценката на ISW.

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Рейтингът на Путин също върви към дъното във времена на война

Руският изследователски център „Фондация за обществено мнение“ (ФОМ), свързан с режима в Кремъл, междувременно отчете един от най-резките спадове в рейтинга на одобрение на диктатора Владимир Путин от началото на войната в Украйна - след няколко месеца на постоянен спад. Агенцията публикува на 17 юли резултатите от проучване, проведено между 10 и 12 юли, което отчита понижение от 5% в рейтинга на одобрение на издирвания от Международния наказателен съд в Хага лидер. Така рейтингът му спадна до около 66 процента – един от най-големите сривове от февруари 2022 г. насам, когато Путин започна пълномащабната война.

Putin’s approval rating has fallen to its lowest level since the start of the war



Even according to the official data from the pro-Kremlin pollster VTsIOM, it dropped to 65.1% by July 12 — the lowest figure since the start of the full-scale war.



The Russian dictator’s approval… pic.twitter.com/fa4yLTln2M — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

ФОМ отбеляза също, че нивото на доверие в Путин е спаднало от 69 на 67 процента през същия период. Отбелязаният спад в рейтинга на одобрение на Путин вече съвпада в по-голяма степен с данните от проучването на руския държавен „Всеруски център за изследване на общественото мнение“ (ВЦИОМ), който отчете рейтинг на одобрение на Путин от около 66 процента в проучване, публикувано на 10 юли. Както ФОМ, така и ВЦИОМ отчитат относително стабилно понижение в показателя от март 2026 г. насам, но процентните точки, публикувани от двете организации, досега не са се припокривали в голяма степен, въпреки че и двете имат връзки с руското правителство.

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Данните все пак продължават да са ненадеждни по отношение на оценката на това какъв процент от руснаците всъщност са недоволни от руското правителство, но е важно да се отбележи, че руските държавни и свързани с държавата центрове за социологически проучвания считат за необходимо да признаят нарастващото недоволство в обществото, което вероятно е свързано с по-широките разходи за руските военни действия в Украйна. Те все повече тежат на обикновените руснаци.

Пример - в руския ексклав Калининград вече няма опашки по бензиностанциите, но няма и... гориво:

The queues at petrol stations in Kaliningrad have disappeared. But there’s a catch



The petrol has disappeared too 😅



Relax! It’ll all come back once you become Königsberg! pic.twitter.com/44cvyG070b — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

И още - назначеният от Русия "губернатор" на окупирания Крим, Сергей Аксьонов, заяви на 17 юли, че в момента е невъзможно да се изготви график, който да разпределя тока равномерно в цялата "Република Крим":

Occupied Crimea is one step away from a humanitarian disaster



Crimea's Russian-installed leader, Sergey Aksyonov, has some "good news" for residents. He says there will be no guarantee that petrol will be available at filling stations every day.



The electricity situation isn't… pic.twitter.com/qLB1WaFwCs — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

Има обаче и хора, които все още вярват на Путин. Каналът SOTA интервюира възрастна жена, която казва, че "с Путин се справяме чудесно“ и че „той е един от нас". "Това е всичко, което има значение“, казва дамата, когато я питат за перспективите за политическа промяна. Тя също така настоява, че диктаторът върши добро дело, като „спасява руския народ“ в Украйна – препратка към една от основните пропагандни тези на Кремъл. Жената изразява и съжаление, че по някаква причина останалият свят не го оценява.

💊 A perfect illustration of Russia's moral and intellectual decline. "We're doing just fine with Putin"



"He's one of us. That's all that matters," says an elderly woman when asked about the prospect of political change.



She also insists that Putin is doing a good deed by… pic.twitter.com/VWAqFGlfCs — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

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Санкциите на Линдзи Греъм могат да засегнат самия Путин

Същевременно се разбра, че американският президент Доналд Тръмп би могъл да наложи лични санкции срещу Путин и че те наистина биха били опустошителни. Вчера беше официално представен законопроектът на вече покойния сенатор Линдзи Греъм за наказателни мерки срещу Русия - проект, който държавният глава се съгласи да подкрепи в чест на републиканеца. Ако президентът на САЩ го подпише и той влезе в сила, Путин — заедно с цялото политическо и военно ръководство на Русия — ще бъде подложен на санкции. Съединените щати също така ще имат правото да добавят всеки руски държавен служител към санкционния списък по всяко време.

Всички активи на най-големите руски банки ще бъдат напълно блокирани, а всякакви трансакции, свързани с тях, ще бъдат забранени. Всички вносни стоки от Русия ще бъдат обложени с мита до 500%, а на петте най-големи купувачи на руски нефт и газ ще бъдат наложени вторични мита до 100%. Предложените санкции ще обхванат и големи енергийни проекти, ако Тръмп превърне проекта в закон.

Над 60 сенатори подкрепят законопроекта - остава да видим дали той ще мине през долната камара, Камарата на представителите.

The Sanctioning Russia Act of 2026 has been introduced in the U.S. Senate with support from more than 60 senators, including Republican leader John Thune. The bill targets Russian leaders, banks, state companies, sovereign debt and the shadow fleet. #US pic.twitter.com/6fIFLUQOH3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 67 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 17 юли е имало 276 бойни сблъсъка спрямо 249 на 16 юли. Руснаците са хвърлили 265 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е същото ниво като от предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3117 изстреляни снаряда, като тук разликата е само със 7 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 252 FPV дрона, което е с около 330 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) вече дават информация за направлението при Гуляйполе, Запорожка област, след ден на тишина - имало е 31 руски пехотни атаки за денонощието. Покровското направление пък вече минава към Константиновското, съгласно информацията на генщаба, тъй като райони край Покровск са посочени като места на боеве в посока Константиновка - т.е. от Покровск, на североизток, към Константиновка. С грешка или не от генщаба, пише, че там е извършена само една атака за 24 часа, което е странно предвид интензивността на военните действия именно в този сектор. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени 6 атаки. В направлението към Славянск е имало 17 нападения, които са били отблъснати, твърдят от ВСУ. Едно от местата на боеве там е Козача Лопан, където 425-и щурмов полк на Украйна съобщи, че е отблъснал опит за руска инфилтрация през държавната граница и напълно е прочистил участък от границата в близост до Гранов. Според полка операцията е била ръководена от командира на 4-ти щурмов батальон - ВИДЕО 18+.

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Отделно има кадри, показващи как 4-та механизирана бригада на Украйна е унищожила руска укреплена позиция в Харковска област, като е изстреляла модифициран 120-милиметров минометен снаряд от дрон. Бригадата посочи, че снарядът е бил изстрелян от височина 150 метра на разстояние до 15 км.

Ukraine’s 4th Mechanized Brigade said it destroyed a Russian fortification in Kharkiv Oblast by dropping a modified 120 mm mortar round from a drone. The brigade said the munition was released from 150 meters in altitude at a range of up to 15 km. #Ukraine pic.twitter.com/va13Ybbg2Y — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 17, 2026

На 17 юли няма потвърден напредък нито на руските сили на фронта, нито на украинските, твърди ISW, тъй като не е наблюдавал геолокализирани видеокадри за потвърждение.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" руските сили в посока Славянск водят боеве по широк фронт за контрол над подстъпите към града. "Трябва да бъдат превзети още няколко населени места, където врагът отдавна подготвя отбранителни позиции", казва източникът и твърди, че в източната част на Запорожка област войниците от Източната група сили превзели укрепени позиции на запад от Новоселовка.

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През нощта на 17 срещу 18 юли Русия е извършила нападение срещу Украйна със 7 ракети и 90 дрона. „През нощта на 18 юли (от 18:00 часа на 17 юли) врагът нанесе удар с две балистични ракети „Искандер-М“ от територията на временно окупирания Крим, две противокорабни ракети „Оникс“ от територията на временно окупирания Крим, три управляеми ракети „въздух-въздух“ Х-59/69 от въздушното пространство на временно окупирания Крим, както и 90 атакуващи безпилотни летателни апарата“, се посочва в изявление на Военновъздушните сили на Украйна.

Една управляема ракета „въздух-въздух“ Х-59/69 и 69 руски дрона са били свалени или неутрализирани с електронно заглушаване. На 19 места са регистрирани ракетни удари и удари от 19 атакуващи безпилотни летателни апарата, както и падане на отломки от свалени дронове на пет места. Аатаката продължава, добавиха украинските военновъздушни сили. Един човек е загинал, а други двама, сред които и едно дете, са ранени в резултат на руски удари в Запорожка област, съобщи областната администрация.

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