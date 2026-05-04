СЗО алармира за нова епидемия - от хантавирус

Трима души загинаха, а други трима се заразиха при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и Асошиейтед прес. СЗО съобщи в Х, че един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани, според нидерландското външно министерство.

Хантавирусът

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочи СЗО.

Само един от случаите досега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ, добави СЗО. В момента тече подробно епидемиологично разследване.

Според Би Би Си, корабът е "Hondius", експлоатиран от нидерландската компания "Oceanwide Expeditions", с капацитет за 170 пътници и около 70 членове на екипажа. По последни данни той е отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на местоназначението си.

