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Гълъб Донев уверява: Падане на доходи няма да има

10 юни 2026, 23:52 часа 324 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гълъб Донев уверява: Падане на доходи няма да има

„Държавата в момента е в състояние да изплаща пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители". Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му основният въпрос, който стои пред публичните финанси, е доколко приходите в държавната хазна реално покриват разходите. „Прекомерният разход не е достатъчно обмислен, тъй като в предходни години допуснахме разходите да нарастват по-бързо от приходите“, посочи Донев.

Според министъра целта при подготовката на новия бюджет е да бъдат предложени устойчиви мерки, които да доведат до по-ефективна структура на публичните финанси и да намалят натиска върху дефицита. Правителството поема ангажимент да не увеличава данъците, включително да запази действащия плосък данък. Донев подчерта, че подобна промяна би засегнала средната класа и затова не стои на дневен ред.

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Министърът увери, че социалните плащания ще бъдат запазени в досегашните им параметри, както и нивата на заплатите в публичния сектор. „Падане на доходи няма да има“, заяви той, като допълни, че към момента не може да се спекулира с конкретния размер на минималната работна заплата, тъй като се водят разговори между държавата, работодателите и синдикатите.

По отношение на решението на парламента за разрешение за изтегляне на заем до 3,8 млрд. евро, Донев уточни: "Това представлява максимален лимит, а не задължително усвояване на цялата сума. Средствата са необходими за покриване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост до 31 август". Той подчерта, че държавата е готова да предприеме стъпки за ограничаване на заемите, за да не се стига до дългова спирала.

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Според него дефицитът е резултат от небалансирана структура на разходите. "При правилни политики натискът върху него може да бъде намален", категоричен е вицепремиерът.

Относно новия ръководител на Национална агенция за приходите Донев каза: "Има ясна цел и тя е изсветляване на сивата икономика". По данни, цитирани от министъра, делът ѝ в България е нараснал от около 30% до 34,6%, което поставя страната на първо място в Европейския съюз по този показател. А в заключение вицепремиерът подчерта, че се надява бюджетът за 2027 година да падне под 3 процента дефицит.

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Бюджет Пенсии държавни служители Гълъб Донев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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