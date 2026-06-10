Прогноза за времето - 11 юни 2026 г. (четвъртък)

През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Първо слънце, после дъжд и гръмотевици в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, а по високите – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Източник: НИМХ